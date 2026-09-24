Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan dili kursları yenidən fəaliyyətə başlayacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
O bildirib ki, dil kursu sentyabrın 30-dan etibarən ödənişsiz şəkildə təşkil ediləcək:
"Kurslarda iştirak etməklə siz peşəkar mütəxəssisin tədrisi əsasında Azərbaycan dilinin zəngin söz ehtiyatını, qrammatik quruluşunu və düzgün danışıq qaydalarını öyrənə, həmçinin gündəlik ünsiyyət bacarıqlarınızı inkişaf etdirə bilərsiniz".