Qazaxıstanın Manqistau vilayətində hərbi təlim zamanı baş verən faciədə ölənlərin sayı 12-yə yüksəlib.
Metbuat.az xəbər verir ki, yerli administrasiyanın yaydığı məlumata əsasən, təlim-döyüş tapşırığını yerinə yetirən 17 hərbçi hava şəraitinin qəfil pisləşməsi nəticəsində dənizdə güclü axına düşüb.
Hadisədən sonra başladılan xilasetmə əməliyyatı nəticəsində üç hərbçinin həyatını xilas etmək mümkün olub. Daha iki nəfərin tapılması istiqamətində axtarışlar davam etdirilir.
Ərazidə axtarış-xilasetmə tədbirləri gücləndirilmiş rejimdə aparılır. Əməliyyatlara Qazaxıstan Baş nazirinin müavini Kanat Bozumbayev rəhbərlik edir.