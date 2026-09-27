Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, sonsuza qədər də belə qalacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı "X" sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımda bildirib.
"Dost və qardaş Azərbaycanın Anım Günü ilə əlaqədar Qarabağı işğaldan azad etmək, azadlığına qovuşdurmaq üçün mübarizə aparan qəhrəman şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi hörmətlə yad edirəm.
Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, sonsuza qədər də belə qalacaq", - deyə Ərdoğan qeyd edib.