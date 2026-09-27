Ev internetinin zəif işləməsi hər zaman internet paketinin sürəti ilə bağlı olmur.
Metbuat.az bildirir ki, modemin yerləşdiyi yer, qoşulan cihazların sayı və arxa planda işləyən tətbiqlər də bağlantının keyfiyyətinə təsir göstərə bilər.
İlk növbədə modemi evin mümkün qədər mərkəzi, açıq və hündür hissəsində yerləşdirmək məsləhətdir. Onu dolab, çekmece və ya televizor mebelinin içində saxlamaq Wi-Fi siqnalının yayılmasını zəiflədə bilər. Qalın divarlar və bəzi elektron cihazlar da siqnala mane ola bilər.
Modeminiz iki diapazonu dəstəkləyirsə, 2.4 GHz və 5 GHz şəbəkələri arasında düzgün seçim etmək vacibdir. 5 GHz modeme yaxın məsafədə daha yüksək sürət, 2.4 GHz isə uzaq məsafədə daha geniş əhatə dairəsi təmin edir.
Eyni zamanda, istifadə olunmayan telefon, planşet, televizor və digər cihazların Wi-Fi bağlantısını söndürmək faydalı ola bilər. Bulud yaddaşına yükləmə, avtomatik yeniləmələr və digər arxa plan prosesləri də internetdən istifadəni artıra bilər.
Oyun konsolu, masaüstü kompüter və televizor kimi modemin yaxınlığındakı cihazlarda imkan varsa, Ethernet kabelindən istifadə etmək daha stabil bağlantı təmin edə bilər.
Bundan başqa, modemi vaxtaşırı yenidən başlatmaq və proqram təminatının yenilənib-yenilənmədiyini yoxlamaq tövsiyə olunur. Bu addımlara baxmayaraq problem davam edirsə, internet paketinin sürətini və ya provayderi dəyişdirmək variantını nəzərdən keçirmək olar.