Hörmüz boğazında ABŞ-yə məxsus sualtı pilotsuz qurğu ələ keçirilib.
Metbuat.az “Tasnim”ə istinadən xəbər verir ki, SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələri qurğunun radioelektron mübarizə vasitələrindən istifadə edilən əməliyyat zamanı ələ keçirildiyini açıqlayıb.
SEPAH qurğunun Hörmüz boğazında kəşfiyyat məqsədilə fəaliyyət göstərdiyini iddia edib.
Məlumata görə, ələ keçirilən aparat daha əvvəl götürülmüş “Remus 600” sualtı pilotsuz qurğusunun bir versiyasıdır. Qurğu üzərindəki məlumatların bərpası üçün SEPAH mütəxəssislərinə təhvil verilib.