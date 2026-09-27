Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç istefa verdiyini açıqlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, o, xalqa müraciəti zamanı bunun prezident kimi vətəndaşlara son çıxışı olduğunu bildirib.
“Bu gün mənim istefamı elan etdiyim gündür”, - deyə Vuçiç qeyd edib.
O, çıxışında vətəndaşların ona iki dəfə etimad göstərdiyini xatırladaraq təşəkkür edib və Serbiyanı qarşıda yeni mərhələnin gözlədiyini bildirib.
Qeyd edək ki, Vuçiç 2017-ci ildə prezident seçilib, 2022-ci ildə isə ikinci müddətə bu vəzifəyə başlayıb. İkinci prezidentlik müddəti 2027-ci ildə başa çatmalı idi.