Astroloji şərhlərə görə, Qara Ay Lilitin Oğlaq bürcünə keçməsi bəzi bürclərin qarşıdakı dövrdə daha qətiyyətli davranmasına və öz məqsədlərinə daha çox fokuslanmasına səbəb ola bilər.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, astroloqlar bu dövrün təxminən 9 ay davam edəcəyini və insanların öz güclərini hansı sahələrdə məhdudlaşdırdıqlarını daha yaxşı anlamalarına kömək edə biləcəyini bildirirlər. Xüsusilə dörd bürc bu dövrdən təsirlənəcək. Onları təqdim edirik:
Tərəzi
Başqalarını razı salmaq üçün öz istəklərini geri plana keçirməkdən uzaqlaşa bilərlər. Astroloji şərhlərdə Tərəzilərin şəxsi sərhədlərini daha aydın müəyyənləşdirəcəyi bildirilir.
Xərçəng
Bu dövrdə sərhəd qoymaq və özlərini narahat edən münasibətlərdən uzaqlaşmaq mövzusu ön plana çıxa bilər. Astroloq Xərçənglərin başqalarına empati göstərməklə yanaşı, özlərini də qorumağı öyrənəcəklərini qeyd edir.
Qoç
Daha impulsiv reaksiyalar əvəzinə hadisələrə strateji yanaşmağın ön plana çıxacağı bildirilir. Astroloji şərhlərə görə, Qoçlar onları qıcıqlandıran vəziyyətlərə daha sakit reaksiya verə bilərlər.
Oğlaq
Qara Ay Lilitin öz bürcündə hərəkəti ilə bağlı astroloji şərhlərdə Oğlaqların məqsədlərinə çatmaq üçün daha qətiyyətli davranacağı və potensiallarına daha çox güvənəcəyi vurğulanır.