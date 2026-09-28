Sentyabrın 26-27-də Yunanıstanın Katerini şəhərində keçirilən çimərlik güləşi üzrə Dünya Seriyasının final mərhələsində Azərbaycan milli komandası uğurlu çıxış edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçi Oyan Nəzərianinin rəhbərlik etdiyi yığmanın üç üzvü yarışın final mərhələsində qızıl medal qazanıb. Vüsal Əliyev (80 kq), Əşrəf Aşırov (90 kq) və Camal Feyziyev (+90 kq) öz çəki dərəcələrində fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.
Rübail İbrahimli (70 kq) və Sahib Dadaşov (80 kq) isə yarışda bürünc medal əldə ediblər. Komanda hesabında 90 xal toplayan Azərbaycan millisi Dünya Seriyasının final mərhələsini birinci pillədə başa vurub.
Dünya Seriyasının beş mərhələsində toplanan xalların yekun nəticələrinə əsasən, mövsümün dünya çempionları da müəyyənləşib. Vüsal Əliyev (80 kq) karyerasında ikinci dəfə dünya çempionu tituluna sahib çıxıb. Bu il çimərlik güləşində debüt edən Əşrəf Aşırov (90 kq) da dünya çempionu olub.
Rübail İbrahimli (70 kq), Sahib Dadaşov (80 kq) və Camal Feyziyev (+90 kq) isə öz çəki dərəcələrində dünya üçüncüsü adını qazanıblar.
Beləliklə, iki qızıl və üç bürünc medal əldə edən Azərbaycan millisi komanda hesabında tarixində ilk dəfə çimərlik güləşi üzrə Dünya Seriyasının dünya çempionu olub.
Azərbaycan yığmasının mövsüm ərzindəki uğurlu çıxışı Dünya Güləş Birliyinin (UWW) də diqqətindən kənarda qalmayıb. UWW Oyan Nəzərianini çimərlik güləşində ilin ən yaxşı məşqçisi seçib. Çimərlik Güləşi Komitəsinin prezidenti Pedro Silva xüsusi mükafatı mütəxəssisə təqdim edib.
Qeyd edək ki, yarışda I-S dərəcəli hakim Asif Şirəliyev də ədaləti qoruyub.