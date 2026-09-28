UEFA Millətlər Liqasında maraqlı qarşılaşma baş tutub. Portuqaliya səfərdə Norveçlə üz-üzə gəlib və meydan sahiblərini 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, görüşdə diqqət çəkən məqam Kriştiano Ronaldonun meydana çıxmaması olub. 41 yaşlı hücumçu qarşılaşmaya ehtiyat oyunçular skamyasında başlayıb və baş məşqçi Jorje Jesus onu oyuna daxil etməyib.
Portuqaliya hesabı 17-ci dəqiqədə açıb. Joao Feliks komandasını önə keçirib. Norveç ikinci hissənin əvvəlində cavab verməyə nail olub. 51-ci dəqiqədə Erlinq Haaland hesabı 1:1 edib.
Lakin Portuqaliyanın cavabı gecikməyib. Cəmi üç dəqiqə sonra Qonsalo Ramos fərqlənərək komandasını yenidən hesabda önə çıxarıb. Qarşılaşmanın qalan hissəsində tərəflərdən heç biri fərqlənməyib və Portuqaliya 2:1 hesablı qələbə qazanıb.
Beləliklə, Portuqaliya Millətlər Liqasında ikinci oyunundan da qalib ayrılıb və xallarının sayını 6-ya çatdırıb. Norveç isə 3 xalla qalıb.
Qeyd edək ki, “Qalatasaray”ın futbolçusu Rafael Leao da matçda iştirak edib. O, 56-cı dəqiqədə meydana daxil olub.