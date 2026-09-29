Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürcləri sevgi həyatında xoş dəyişikliklər gözləyir.
Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:
Buğa
Buğa bürcündən olanlar üçün romantik münasibətlərdə uğurlu dövr başlayır. Subay Buğalar uzunmüddətli və etibarlı münasibət quracaqları biri ilə tanış ola bilərlər. Sevgilisi olanlar isə münasibətlərində qarşılıqlı anlayış və bağlılığın artdığını hiss edəcəklər.
Əqrəb
Əqrəblərin cazibəsi və xarizması sevgi həyatlarında yeni imkanlar yarada bilər. Keçmiş inciklikləri geridə qoyanlar üçün yeni münasibətə başlamaq şansı yaranacaq. Mövcud münasibətlərdə isə romantika və ehtiras ön plana çıxacaq.
Balıqlar
Balıqlar üçün sevgi həyatında arzuladıqları harmoniyaya çatmaq imkanı yaranır. Subaylar özlərinə uyğun biri ilə tanış ola, hətta ciddi münasibətə başlaya bilərlər. Münasibətdə olan Balıqlar isə tərəfdaşları ilə emosional yaxınlıqlarını daha da gücləndirəcəklər.