Mandarin yalnız dadlı deyil, həm də vitamin və antioksidantlarla zəngin meyvədir. C vitamini ilə zəngin olduğu üçün kollagen istehsalını dəstəkləyir və dərinin elastikliyinin qorunmasında rol oynayır.
Metbuat.az xəbər verir ki, mandarinin əsas faydaları bunlardır:
İmmuniteti gücləndirir. C vitamini orqanizmin infeksiyalara qarşı müdafiəsini dəstəkləyir.
Həzmə kömək edir. Lif bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır və qəbizlik riskini azaldır.
Ürək sağlamlığını dəstəkləyir. Kalium və flavonoidlər ürək-damar sisteminin normal fəaliyyətində rol oynayır.
Dəri sağlamlığını qoruyur. C vitamini kollagen istehsalında iştirak edərək dərinin elastikliyinin qorunmasına kömək edir.
Çəkiyə nəzarətə kömək edir. Az kalorili və su ilə zəngin olması mandarini faydalı qəlyanaltı seçiminə çevirir.
Görmə qabiliyyətini dəstəkləyir. Tərkibindəki karotinoidlər göz sağlamlığının qorunmasında rol oynayır.
Qan şəkərinin tənzimlənməsinə töhfə verir. Bütöv meyvədəki lif şəkərin mənimsənilməsini ləngitməyə kömək edir.
Sümük sağlamlığına fayda verir. C vitamini sümük toxumasının formalaşmasında iştirak edir.
Hüceyrələri qoruyur. Antioksidantlar oksidləşdirici stressin təsirlərini azaltmağa kömək edir.
Orqanizmi nəmləndirir. Yüksək su tərkibi gündəlik maye ehtiyacının qarşılanmasına töhfə verir.