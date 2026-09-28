Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclərin maliyyə və biznes sahəsində daha uğurlu olduğu hesab edilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, onların xarakter xüsusiyyətlərinin sərvət toplamaqda rol oynadığı qeyd edilir.
Tərəzi bürcünün nümayəndələri strateji düşüncə və diplomatik bacarıqları ilə seçilirlər. Onlar düzgün tərəfdaşlıqlar qurmağa və riskləri balanslaşdırmağa meyilli olurlar. Estetik zövqləri və insanlarla rahat ünsiyyət qurmaları biznesdə üstünlük yarada bilər. Bu xüsusiyyətlərin böyük maliyyə imkanları əldə etmələrinə kömək etdiyi düşünülür.
Qız bürcü intizamı, detallara diqqəti və rasional qərarları ilə tanınır. Onlar maliyyə məsələlərində ehtiyatlı davranmağa və lazımsız xərclərdən uzaq durmağa meyilli olurlar. Məsələn, milyarder Uorren Baffetin Qız bürcündə doğulduğu qeyd edilir. Analitik yanaşmaları və uzunmüddətli strategiyaları onların maliyyə uğuruna töhfə verə bilər.