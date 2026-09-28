Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər münasibətlərdə sədaqətə və güvənə daha çox önəm verirlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, onlar problem yarandıqda xəyanət etməkdənsə, münasibəti qorumağa və ya açıq şəkildə bitirməyə üstünlük verirlər.
Buğa bürcü münasibətlərdə sabitlik və güvənə böyük əhəmiyyət verir. Sevdiyi insanı seçdikdə münasibətə uzunmüddətli və ciddi yanaşır. Problemlər yarandıqda başqa birinə yönəlməkdənsə, mövcud münasibəti qorumağa çalışır.
Qız bürcü dürüstlüyə və nizam-intizama xüsusi önəm verir. Münasibətdə problem yarandıqda gizli addımlar atmaq əvəzinə, məsələni açıq şəkildə həll etməyə üstünlük verir. Münasibətin davam etməyəcəyini düşündükdə isə xəyanət etməkdənsə, onu sivil şəkildə bitirməyə çalışır.
Oğlaq bürcü münasibətlərə məsuliyyət və ciddi yanaşma ilə yanaşır. Özünə və qarşı tərəfə hörmət etdiyi üçün ikiüzlü davranışı qəbul etmir. Xəyanət etməkdənsə, münasibəti bitirməyi daha doğru seçim hesab edir.