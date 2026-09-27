ABŞ İrana qarşı maliyyə blokadası ilə bağlı 50-dən çox ölkəyə bildiriş göndərib.
Metbuat.az "Wall Street Journal"a istinadən xəbər verib ki, Birləşmiş Ştatlar Tehrana qarşı sanksiyaları hərtərəfli sərtləşdirmək məqsədilə dünyanın 50-dən çox ölkəsi ilə məsləhətləşmələr aparıb və onlar üçün 'İran məsələsində ya bizim tərəfimizdəsiniz, ya da bizə qarşı' məzmunlu qəti bir bildiriş çatdırıb"
ABŞ nəşri hesabatının digər hissəsində Vaşinqtonun İranın maliyyə damarlarını kəsmək istiqamətindəki həmlələrinə diqqət çəkərək əlavə edib: "ABŞ hökuməti bu çərçivədə Böyük Britaniyadan 'İran Milli Bankı"nın Londondakı filialının fəaliyyət lisenziyasının müddətini uzatmaqdan imtina etməsini tələb edib".
ABŞ İrana qarşı maliyyə blokadası ilə bağlı 50-dən çox ölkəyə bildiriş göndərib.