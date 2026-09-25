Bəzən insanın maddi vəziyyətinin yaxşılaşması üçün böyük dəyişikliklərə ehtiyac olmur. Gözlənilməyən bir ödəniş, əlavə qazanc imkanı, köhnə borcun qaytarılması və ya təsadüfən qarşıya çıxan iş təklifi maliyyə planlarını dəyişə bilər. Astroloji şərhlərə görə, yaxın dövrdə bəzi bürclər məhz belə sürprizlərlə qarşılaşacaqlar.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, astroloji proqnozlarda bəzi bürclərin maddi baxımdan rahatlayacağı və gözləmədikləri mənbədən gəlir əldə edəcəyi bildirilir. Qoç, Buğa, Əkizlər və Oğlaq bürcləri üçün maliyyə baxımından hərəkətli bir dövr başlayır.
Qoç
Qoçların maddi vəziyyətində gözlənilməz dəyişiklik iş həyatından qaynaqlanacaq. Onlara əlavə gəlir gətirəcək layihə, yeni əməkdaşlıq və ya əvvəllər müraciət etdikləri işdən müsbət xəbər gələ bilər. Əsas gəlirlərindən əlavə qazanc əldə etmək fürsəti onların bəzi maliyyə problemlərini həll etməsinə kömək edəcək.
Qoçlar bu dövrdə qarşılarına çıxan kiçik imkanları da dəyərləndirməlidirlər. İlk baxışda əhəmiyyətsiz görünən bir təklif sonradan daha böyük qazancın başlanğıcına çevrilə bilər.
Buğa
Buğalar üçün pulun gözlənilməyən yerdən gəlməsi daha çox keçmişdə qalan maliyyə məsələsi ilə bağlı olacaq. Uzun müddətdir gözlədikləri bir ödənişin alınması, borcun qaytarılması və ya əvvəllər bağlanmış bir işdən gəlir əldə etmələri mümkündür.
Bu xəbər onların yalnız maddi vəziyyətini deyil, gələcək planlarını da dəyişə bilər. Uzun müddətdir təxirə saldıqları bir alış-verişi və ya şəxsi planı nəhayət həyata keçirmək imkanı qazanacaqlar.
Əkizlər
Əkizlərin qarşısında əlavə qazanc üçün yeni qapı açılacaq. Bu, əsas işlərindən kənar fəaliyyət, yeni əməkdaşlıq və ya bacarıqlarından istifadə etməklə əldə edilən gəlir şəklində özünü göstərəcək.
Xüsusilə yeni insanlarla qurulan əlaqələr Əkizlər üçün maliyyə baxımından əhəmiyyətli olacaq. Onlara gəlir gətirəcək təklif heç gözləmədikləri bir tanışlıq vasitəsilə ortaya çıxacaq.
Oğlaq
Oğlaqlar uzun müddət göstərdikləri səbrin maddi nəticəsini görəcəklər. İş yerində maaş artımı, əlavə mükafat və ya daha yüksək gəlir gətirən yeni vəzifə gündəmə gələ bilər. Bəzi Oğlaqlar isə əvvəllər başladıqları, lakin nəticəsini gözlədikləri bir işdən qazanc əldə edəcəklər.
Bu dövrdə onların qarşısına çıxan əsas imkan maliyyə baxımından daha sabit gələcək qurmağa kömək edə bilər. Oğlaqlar üçün ən vacib məsələ əldə etdikləri əlavə gəliri düzgün idarə etmək olacaq.