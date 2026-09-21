Bu ilin yanvar-avqust aylarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) 1 milyon 100 min şəxsə 1 milyard 503 milyon manat müavinət və Prezidentin aylıq təqaüdü verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DSMF-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 515 min nəfərə müavinət olaraq 844 milyon manat, 406 min nəfərə Prezident təqaüdü olaraq 542 milyon manat, 179 min nəfərə sosial sığorta hesabına müavinət olaraq 117 milyon manat ödəniş həyata keçirilib.
Məlumata əsasən, ödənilən vəsait ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən müavinətlər üzrə 11 %, təqaüdlər üzrə 12 %, sosial sığorta hesabına müavinətlər üzrə 5 % çox olub.
Bu ilin 8 ayında daha 98 min, sosial ödənişlərin elektron təyinatına başlandığı 2019-cu ildən isə 977 min müavinət və təqaüd təyinatı e-sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib.