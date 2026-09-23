Dövlət proqramı çərçivəsində Zabrat-Maştağa-Bağlar massivinə sürətli qatarının getməsi üçün işlərə başlanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, ərazidə plana düşən evlər sökülür, qaz xətlərinin yeri dəyişdirilir.
belə, Maştağada illərdən sonra qatar səsinin hissələri üçün hazırlıqlar görünür. Hazırda burada həm təmirə keçəcək ərazilər müəyyən edilir, həm də layihənin təsirinə düşən tikililərlə iş prosesində.
Dəmiryolu mərkəzinin keçəcəyi sakinlərlə görüşdü və onlara kompensasiya təyin etdikdən sonra söküntüyə qərar verildi.
Ərazidəki köhnə Maştağa stansiyasının binası da diqqət mərkəzindədir.
Zabrat-Maştağa-Bağlar istiqaməti üzrə dövlət proqramına əsasən, kəmərin əsas layihələrindən biri hesablanır.
Bütün bu layihələrin istifadəyə verilməsi ilə paytaxtda istehsal yükünün və yollarda gözlənilən.