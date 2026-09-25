Gənc britaniyalı pilot Freddi Sleyter 2027-ci il mövsümündə Formula 2-də mübarizə aparacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, 18 yaşlı sürücü yeni mövsümdə Invicta Racing komandasının heyətində yarışacaq. Sleyter 2026-cı ildə “Trident”lə Formula 3-də çıxış etdikdən sonra karyerasının növbəti mərhələsinə yüksələcək.
2024-cü ildə İtaliya Formula 4, 2025-ci ildə isə Formula Regional Avropa çempionu olan Sleyter 2026-cı ildə “Audi”nin Pilotların İnkişafı Proqramına qoşulub. Formula 3-də mövsüm ərzində ardıcıl dörd əsas yarışda podiuma qalxan britaniyalı bir müddət çempionata da liderlik edib. Mövsümü səkkiz podium və Macarıstanda qazandığı bir qələbə ilə ikinci pillədə tamamlayıb.
Sleyter Formula 2-yə keçidindən məmnun olduğunu bildirib:
“Gələn il "Invicta Racing" ilə Formula 2-yə yüksələcəyim üçün çox həyəcanlıyam. Formula 3-də çox şey öyrəndim və il ərzində həm pilot, həm də şəxsiyyət kimi inkişaf etdiyimi hiss edirəm".
Britaniyalı pilot Invicta Racing-in Formula 2-dəki uğurlu nəticələrini də vurğulayaraq yeni çağırışa hazır olduğunu deyib.
“Audi”nin Pilotların İnkişafı Proqramının rəhbəri Allan MakNiş isə Sleyterin Formula 2-yə keçidini onun inkişafında “təbii növbəti addım” adlandırıb.