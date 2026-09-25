Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin sıralanma turu başa çatıb. “Mercedes” pilotu Corc Rassel sessiyanın ən yaxşı nəticəsini göstərərək poul qazanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Şarl Lekler ikinci, Oskar Piastri isə üçüncü yerdən start götürəcək.
Maraqlıdır ki, bu il Bakı Şəhər Halqası Corc Rassel üçün uğurlu trek olub. Britaniyalı pilot keçirilən 2 sərbəst yürüşdə də vaxt üzrə ən yaxşı nəticəni göstərmişdi.
Rasselin komanda yoldaşı və mövsümün favoriti olan Kimi Antonelli isə sıralanma turuna erkən vida edib. “Mercedes” pilotu sıralanma turunun birinci sessiyası zamanı Bakı trekinin 1-ci döngəsində divara çırpılıb. Təmas nəticəsində bolid zədələnib və Antonelli sessiyanı davam etdirə bilməyib.
Sabah keçiriləcək Azərbaycan Qran-Prisində isə pilotları daha qızğın mübarizə gözləyir.