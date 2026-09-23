Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.
Hazırda:
1. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;
2. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, "Qış parkı"nın qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində;
3. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;
4. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
5. Alı Mustafayev küçəsi,"20 Yanvar" dairəsi istiqamətində;
6. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
7. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;
8. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
9. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;
10. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından "Qara Qarayev" metro stansiyası istiqamətində;
11. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
12. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;
13. Azadlıq prospekti, Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər;
14. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
15. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;
16. Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Xətai prospekti istiqamətində;
17. Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində;
18. Bakı-Sumqayıt şosesi, "Xırdalan" dairəsi istiqamətində;
19. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;
20. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
21. Akad. Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqamətində;
22. Mətbuat prospekti, "Qələbə" dairəsi istiqamətində;
23. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
24. Qara Qarayev prospekti, "Dakar" dairəsinin ətrafı;
25. Məhəmməd Hadi küçəsi, "Ukrayna" dairəsi istiqamətində;
26. Fətəli xan Xoyski prospekti, "Gənclik" metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.