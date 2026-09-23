Dünyanın ən bahalı və dadlı ət növlərindən biri hesab olunan Yaponiyanın məşhur Vaqyu əti hazırlanma xüsusiyyətləri ilə də diqqət çəkir.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Vaqyu” sözü hərfi mənada “Yapon mal-qarası” deməkdir. Bu cinsdən əldə edilən ətin əsas xüsusiyyəti yağın ətin daxilində damarlar şəklində yayılmasıdır. Bu xüsusiyyət ətə yumşaq və şirəli tekstura qazandırır.
Vaqyu mal-qarasının yetişdirilməsində xüsusi qulluq üsullarından istifadə edilir. Heyvanların yemləri birbaşa saxlanıldıqları yerlərə gətirilir və onların stressdən uzaq şəraitdə böyüdülməsinə diqqət yetirilir.
Maraqlı məqamlardan biri isə bəzi yetişdiricilərin isti yay günlərində heyvanların iştahasını artırmaq üçün onlara pivə verməsidir. Bəzi təsərrüfatlarda isə stressi azaltmaq məqsədilə mal-qaraya masaj edilir və yemləmə zamanı klassik musiqi səsləndirilir.
Vaqyu ətinin ən məşhur növlərindən biri Kobe ətidir. Lakin bütün Vaqyu əti Kobe sayılmır. Kobe əti yalnız Yaponiyanın Hyogo prefekturasında müəyyən standartlara uyğun yetişdirilən heyvanlardan əldə olunur.
Ətin yüksək yağlılığı onun bişirilmə qaydasını da fərqləndirir. Vaqyu adətən yüksək temperaturda qısa müddət ərzində bişirilir. Uzun müddət və yüksək temperaturda bişirilməsi isə ətin özünəməxsus yumşaqlığını və dadını itirməsinə səbəb ola bilər.
Xüsusilə yüksək keyfiyyətli Vaqyu növlərinin qiyməti olduqca bahadır və bu ət dünyanın ən lüks qida məhsullarından biri hesab olunur.