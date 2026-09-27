Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, saat 12:00-da ölkə ərazisində nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkəti dayanıb. Avtomobillər səs siqnalları, gəmilər və yerüstü qatarlar isə fit səsləri ilə şəhidlərin xatirəsinə ehtiramlarını ifadə ediblər.
Xatırladaq ki, Sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən təsis edilən bu gün Vətən müharibəsində ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş hərbçilərin və bütün şəhidlərin xatirəsinə ehtiramın ifadəsidir.