Biz real nəticələr verən, regional sabitliyi təmin edən və dayanıqlı inkişafı təşviq edən çoxtərəfli sistemə sadiq qalırıq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına müraciət etməkdən məmnun oldum. Assambleyanı de-fakto sülh vəziyyəti və Vaşinqton Sülh Sammitindən sonra davam edən post-münaqişə bərpa prosesi barədə məlumatlandırdım.
Azərbaycanın regionlararası bağlantıların inkişaf etdirilməsi, yaşıl enerji keçidi, iqtisadi transformasiya və iqlim fəaliyyəti sahələrində liderliyini, həmçinin qlobal inkişafa və çoxtərəfli islahatlara fəal töhfəsini vurğuladım", - deyə o qeyd edib.