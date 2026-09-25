Salam, ata!
Necə olduğunu soruşmuram. Anam deyir ki, atan cənnətdədir. Cənnətdə ancaq yaxşı adamlar olur. Bilirəm ki, yaxşı adamların arasında sən də yaxşısan...
Ata, 10 gündür məktəbə gedirəm. Qırmızı çantam, çoxlu kitab-dəftərim, rəngli karandaşlarım var. Ötən ildən yazıb-oxumağı bacarıram. Dəftərlərimin üstünə adını yazmışam. Qızın olduğum üçün fəxr edirəm!
İlk dərs günü müəllim məndən hansı cərgədə oturmaq istədiyimi soruşdu. Əlimi birinci cərgəyə tuşladım. Səbəbi ilə maraqlandı. Dedim ki, müharibəyə birinci atam gedib. Mən də birinci olmaq istəyirəm.
Atacan, sinifdə hamıdan qabaqda mən otururam. Anam deyir ki, döyüş vaxtı atan hamıdan qabaqda gedirdi. Mən də sənin kimi qabaqda getmək istəyirəm...
Ata, himnimizi əzbər bilirəm. Hər gün məktəbə gedəndə ilk işimiz himnimizi oxumaq olur. Hər gün məktəbdə şəhidlərimizi xatırlayırıq. Amma sən evdə də mənim yadımdan çıxmırsan...
Bəzən məktəbdən evə gələndə istəyirəm qapını açan kimi səni qucaqlayım. Amma sən yoxsan. Axı sən cənnətdəsən. Bilirəm ki, cənnətdən qayıtmaq olmur...
Canım atam, müəllimimiz deyir ki, şəhidlər ölmürlər, onlar Allah babanın yanından bizə baxırlar. İndi səndən danışanda ağlamıram. Ağlamağımı görüb pis olmağını istəmirəm. Mən böyüyürəm, ata...
Müəllimimiz deyir ki, şəhidlər unudulanda ölür. Mən heç vaxt səni unudulmağa qoymayacağam. Sən həmişə mənim qəlbimdə yaşayacaqsan...
Ata, bu gün müəllimimiz uşaqlardan böyüyəndə nə olmaq istədiklərini soruşdu. Hər kəs öz arzusunu dilə gətirdi. Mən isə fikirləşmədən belə dedim: “Həkim olacağam!”
Söz verirəm, yaxşı oxuyub böyüyəndə həkim olacağam. Amma əvvəl yaxşı insan olacağam. O qədər yaxşı insan olacağam ki, hamı məni göstərib deyəcək: “Şəhidin qızıdır.”
Mən səninlə fəxr etdiyim kimi, sən də mənimlə fəxr edəcəksən...
Seymur Verdizadə