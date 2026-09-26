"Formula 1" pilotu Maks Verstappen yarışdan sonra bolidin performansı və qarşıdakı mərhələlərlə bağlı fikirlərini bölüşüb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Verstappen ilk stintdə medium təkərlərlə müəyyən çətinliklər yaşadığını, təhlükəsizlik avtomobilinin trasa çıxmasından sonra isə soft təkərlərə keçidin onun üçün uğurlu olduğunu bildirib.
“Yumuşaq təkərlər "medium" təkərlərdən xeyli yaxşı idi. İlk stintin əvvəlində tempimiz güclü olsa da, sonradan təkərlər istədiyimiz kimi işləmədi. Sadəcə mümkün qədər uzun müddət trasda qalmağa çalışırdım. Təhlükəsizlik avtomobili uyğun anda çıxdı və soft təkərlərə keçdik. Son dövrələr çox zövqlü idi, sona qədər maksimum tempdə mübarizə aparırdıq”, – deyə Verstappen bildirib.
Niderlandlı pilot avtomobilin ümumi performansından razı qaldığını, lakin hələ də müəyyən texniki məhdudiyyətlərin olduğunu vurğulayıb:
“Avtomobil bütün həftəsonu çox yaxşı idi. Mühərriklə bağlı problemimiz oldu. Eyni zamanda boliddə bu il aradan qaldırılması mümkün görünməyən bəzi məhdudiyyətlər var. Gələn il üçün bu istiqamətdə ciddi işləməli olduğumuzu bilirik. Bununla belə, bolidin balansı güclü idi”.
Mövsümdə yeddinci podiumunu qazanan Verstappen qarşıdakı yarışlarda mübarizənin daha da çətinləşə biləcəyini qeyd edib. O, Mercedes-in Malayziya mərhələsinə yenilənmiş paket gətirəcəyinə diqqət çəkib.
“Əgər Mercedes-in yenilənməsi işləsə və onlar irəliyə doğru addım atsalar, bu, bizim istədiyimiz vəziyyət deyil. Qələbə qazanmaq daha da çətinləşəcək. Amma hər həftəsonu mübarizə aparacağıq və fürsət yaranarsa, bundan istifadə edəcəyik”, – deyə Verstappen əlavə edib.İstəsəniz, buna daha klikbeyt və diqqətçəkən 5 başlıq da hazırlaya bilərəm.