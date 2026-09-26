"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisində restartdan dərhal sonra yeni insident yaşanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, yarışın 36-cı dövrəsində təhlükəsizlik avtomobili trası tərk etdikdən sonra Corc Rassell yarışı yenidən başladıb.
Restartın ardınca Maks Ferstappen dərhal Oskar Piastriyə hücum edib. Eyni zamanda trasda “Alpine” bolidləri ilə Lando Norris arasında təmas baş verib.
Hadisə səbəbindən yarış yenidən təhlükəsizlik avtomobili rejiminə keçirilib və “Safety Car” trasa qayıdıb.
İnsidentdən sonra Kimi Antonelli 7-ci pilləyə yüksəlib. Esteban Okon, Oliver Berman və Arvid Lindblad da xal zonasında yer alıblar.
Beləliklə, Albonun əvvəlki qəzasından sonra yarışın bərpa edilməsinə baxmayaraq, cəmi bir dövrə sonra trasda yenidən insident yaşanıb.