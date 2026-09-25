52 yaşlı Fəqan Novruzov Göyçay şəhərinin mərkəzindəki küçədə yaşayır.
Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, 1974-cü il təvəllüdlü F.Novruzov bir neçə aydır gecələrini küçədə və məskunlaşdığı yarımtikilidə keçirir.
Evsiz və kimsəsiz olduğunu bildirən F.Novruzov bəzi günlərdə ac və susuz qaldığınını, ətrafdakı insanların isə imkanları daxilində ona kömək etdiyini deyib. O, eyni zamanda səhhətində ciddi problemlərin olduğunu da bildirib.
Vaxtilə dülgər kimi çalışan F.Novruzov hazırda müalicə olunmaq və daha sonra sığınacağa yerləşdirilmək istəyir.
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