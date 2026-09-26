Formula 2 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırılıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Invicta”nın pilotu Rafael Kamara birinci, “Campos”dan Nikola Tsolov ikinci, “Rodin”in sürücüsü Aleks Dann üçüncü pilləyə qalxıb.
Ötən gün Formula 2 Azərbaycan Qran-Prisində sprint yarışında “Dams Lukas Oil” komandasının pilotu Dino Beqanoviç, əsas yarışda isə “Rodin”in təmsilçisi Aleks Dann finiş xəttini hamıdan öndə keçib.
Günün əsas yarışı isə Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yürüşü olacaq. Yürüş saat 15:00-da başlayacaq.