“Aston Martin” pilotu Fernando Alonso Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisində komandanın əsas məqsədinin yüksək nəticə uğrunda risk etmək deyil, bolidi qarşıdakı yarışlar üçün qorumaq olduğunu bildirib.
Metbuat.az xəbər verir ki, ikiqat dünya çempionu Bakıda “Aston Martin”in sürət baxımından ciddi çətinliklərlə üzləşdiyini etiraf edib. İkinci sərbəst yürüşdə Bakı Şəhər Halqasının təxminən 2 kilometrlik start-finiş düzündə Alonsonun sürəti “Mercedes” pilotu Corc Rassellə müqayisədə təxminən 30 km/saat aşağı olub. Sıralanma mərhələsində fərq azalsa da, “Aston Martin” lider tempindən xeyli geri qalıb.
Alonso Azərbaycan Qran-prisində qarşısına qoyduğu məqsədi belə açıqlayıb:
“Yarışı başa vurmağa çalışmaq, bu gün etdiyim kimi səhvlərə yol verməmək və bolidi qəzaya uğratmamaq. Çox vacib mövqelər uğrunda mübarizə aparmırıq. Buna görə də üç yarışdan ibarət ardıcıl mərhələlər üçün bolidi salamat saxlamaq vacibdir. Ehtiyat hissələrə və digər komponentlərə diqqət etməliyik”.
“Aston Martin” üçün Bakıdakı vəziyyəti çətinləşdirən digər məqam mühərriklə bağlı cəzalardır. Alonso və komanda yoldaşı Lens Stroll yeni mühərrik komponentlərindən istifadəyə görə start düzülüşündə geriləmə cəzası alıblar.
Komandanın diqqətinin artıq növbəti mərhələlərə — Malayziya və Sinqapur Qran-prilərinə yönəldiyi bildirilir. Alonso Bakıda əlavə riskə getməkdənsə, mövcud texnikanı qorumağın daha məqsədəuyğun olduğunu vurğulayıb.