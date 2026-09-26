İşıqlar söndü, musiqi başladı və Bakı Kristal Zalında minlərlə səs Keti Perrinin mahnılarına qoşuldu. Dünən gecə Formula 1 həftəsonunun enerjisi bir anlıq trekdən səhnəyə keçdi.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Roar”, “Firework”, “Dark Horse”, “Hot N Cold”, “I Kissed a Girl” və digər məşhur hitlərini səsləndirən Keti Perri gecə boyu tamaşaçıları ritmdə saxladı. Səhnə quruluşu, işıqlandırma və xüsusi effektlər isə şounun enerjisini daha da artırdı.
Gün ərzində Bakı Şəhər Halqasında bolidlərin sürəti və yarış həyəcanı ön planda idi. Axşam isə bu tempin ünvanı dəyişdi. Trekdə mühərriklər, Bakı Kristal Zalında isə musiqi gecəni öz ritminə bürüdü.
Keti Perrinin səhnədə yaratdığı atmosfer təsadüfi deyil. Onun mahnıları dünya üzrə 115 milyarddan çox dinləmə toplayıb. Pop ulduzu həmçinin “Capitol Records” tarixində ən çox albom satan qadın sənətçidir.
Bu miqyasda dünya ulduzunun Bakıda səhnəyə çıxması Keti Perri pərəstişkarları üçün xüsusi gecəyə çevrildi.
Dünən gecə Bakı musiqi ilə coşdu. Bu gün isə bütün diqqətlər 10-cu yubiley Azərbaycan Qran-Prisindədir.