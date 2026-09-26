UEFA Millətlər Liqasının I turunda növbəti qarşılaşmalar keçirilib.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, A, B və C Liqalarında ümmumilikdə 8 görüş baş tutub.
A Liqasında yer alan Türkiyə millisi evdə Fransanı qəbul edib. Matç qonaqların 1:0 hesablı minimal qələbəsi ilə başa çatıb. Belçika isə səfərdə İtaliyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
UEFA Millətlər Liqası
I tur
A Liqası
I qrup
22:45. İtaliya – Belçika - 0:2
22:45. Türkiyə - Fransa – 0:1
B Liqası
II qrup
20:00. Gürcüstan - Şimali İrlandiya – 0:1
22:45. Macarıstan – Ukrayna – 0:1
IV qrup
22:45. Polşa - Bosniya və Herseqovina – 0:0
22:45. İsveç – Rumıniya – 2:1
C Liqası
II qrup
20:00. Ermənistan - Latviya
22:45. Monteneqro - Kipr
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında ilk matçını sentyabrın 27-də səfərdə Litva seçməsinə qarşı keçirəcək.