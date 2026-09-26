UEFA Millətlər Liqasının I turunda növbəti qarşılaşmalar keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, A, B və C Liqalarında ümmumilikdə 8 görüş baş tutub.

A Liqasında yer alan Türkiyə millisi evdə Fransanı qəbul edib. Matç qonaqların 1:0 hesablı minimal qələbəsi ilə başa çatıb. Belçika isə səfərdə İtaliyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

UEFA Millətlər Liqası

I tur

A Liqası

I qrup

22:45. İtaliya – Belçika - 0:2

22:45. Türkiyə - Fransa – 0:1

B Liqası

II qrup

20:00. Gürcüstan - Şimali İrlandiya – 0:1

22:45. Macarıstan – Ukrayna – 0:1

IV qrup

22:45. Polşa - Bosniya və Herseqovina – 0:0

22:45. İsveç – Rumıniya – 2:1

C Liqası

II qrup

20:00. Ermənistan - Latviya

22:45. Monteneqro - Kipr

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında ilk matçını sentyabrın 27-də səfərdə Litva seçməsinə qarşı keçirəcək.