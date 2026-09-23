Yeni ilin yaxınlaşması ilə gələcək dövrə olan ümidlər və gözləntilər də artır.
Metbuat.az astroloqların proqnozlarına əsasən xəbər verir ki, yeni ildə həyatında ciddi müsbət dönüş edəcək bürclər keçmişin qeyri-müəyyənliklərini geridə qoyaraq həyatlarında yeni səhifə aça bilərlər.
Qoç: Dinamik və hərəkətli bir il gözlənilir. Qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün yeni imkanlar yaranacaq, xüsusilə iş və maliyyə sahəsində uğurlu başlanğıclar gündəmə gələcək.
Buğa: Sabitlik və rahatlıq ön plana çıxacaq. Maddi məsələlərdə daha əlverişli şərait formalaşacaq, uzun müddətdir həllini gözləyən problemlər sonuca çatacaq.
Şir: Özünü göstərmək və uğur qazanmaq üçün ideal dövrdür. Karyerada diqqətçəkən layihələr və şəxsi həyatda sevindirici yeniliklər gözlənilir.
Tərəzi: Həyatda tarazlığın bərpası baxımından əlverişli il olacaq. Şəxsi münasibətlərdə müsbət dəyişikliklər baş verəcək, geçmişdə yarımçıq qalmış məsələlər yekunlaşacaq.
Oxatan: Yeni macəralar və geniş fürsətlər dövrü başlayır. Səyahətlər, iş dəyişikliyi və uzun müddətdir arzulanan məqsədlərin reallaşması mümkündür.