Türkiyə Super Liqasında mövsümün əvvəlində gözlənilməz məşqçi dəyişikliyi baş verib. "Çorumspor"un baş məşqçisi Uğur Uçarla yollar ayrılıb.
Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, klub rəhbərliyi Uğur Uçarın vəzifəsinə son qoymaq qərarına gəlib. Təcrübəli mütəxəssis komandanın baş məşqçisi postundan uzaqlaşdırılıb və İstanbula qayıdıb.
Uğur Uçar bu ilin fevralında "Çorumspor"un baş məşqçisi təyin edilmişdi. Onun rəhbərliyi altında komanda ötən mövsüm 1-ci Liqada uğurlu çıxış edərək pley-off mərhələsindən keçib və tarixində ilk dəfə Super Liqaya yüksəlib.
Çorum FK yeni mövsümə də Uçarın rəhbərliyi ilə başlayıb. Komanda ilk turda “Qalatasaray”la 2:2 hesablı heç-heçə edib. Sonrakı həftələrdə isə nəticələr gözlənilən səviyyədə olmayıb. Komandanın son oyunlarından birində “Alanyaspor”a 1:2 hesabı ilə məğlub olması da diqqət çəkib.
Klubun Uğur Uçarın yerinə kimi gətirəcəyi isə hələlik açıqlanmayıb.