Türkiyə və Azərbaycan Antalyada keçiriləcək COP31 ərəfəsində əməkdaşlığı daha da dərinləşdirir. Bakıda keçirilən görüşlər zamanı Sıfır Atıq Fondu “Sıfır Atıq” baxışını, resurslardan səmərəli istifadəni və dairəvi iqtisadiyyatı Türkiyənin iqlim gündəliyinin əsas elementləri kimi vurğulayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı, Azərbaycan - Türkiyə və Azərbaycan Antalyada keçiriləcək COP31 ərəfəsində əməkdaşlığı gücləndirir. Türkiyə COP29-a ev sahibliyi etmiş Azərbaycanın təcrübəsindən yararlanır. Əməkdaşlıq sentyabrın 7-də keçirilən Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi (BCAW 2026) çərçivəsində müzakirə olunub.
Sıfır Atıq Fondunun Prezidenti və COP31 üzrə Yüksək Səviyyəli İqlim Çempionu Samed Ağırbaş tədbirdə iştirak edən beynəlxalq tərəfdaşlarla Türkiyənin COP31 hazırlıqlarını, COP31 Fəaliyyət Gündəliyini və “Sıfır Atıq” yanaşmasının rolunu bölüşüb.
Əməkdaşlıq COP29 təcrübəsini COP31 hazırlıqları ilə əlaqələndirir
“Biz Ətraf Mühit, Şəhərsalma və İqlim Dəyişikliyi naziri Murat Kurumun rəhbərliyi ilə COP31-ə hazırlaşırıq. Türkiyə və Azərbaycan hazırlıq prosesində sıx əməkdaşlıq edir və birgə işçi qrupları yaradıb”, - Ağırbaş bildirib. “COP31-ə hazırlıq davam edərkən Azərbaycanın COP29 zamanı əldə etdiyi təcrübə və biliklərdən yararlanırıq. Azərbaycanla birlikdə COP31-ə güclü şəkildə hazırlaşırıq.”
COP31 Türkiyənin ev sahibliyi ilə 9–20 noyabr 2026-cı il tarixlərində Antalyada keçiriləcək. Türkiyənin hazırlıqları daha geniş iqlim gündəliyi çərçivəsində sıfır atıq, dairəvi iqtisadiyyat, resurslardan səmərəli istifadə və iqlimə davamlılıq məsələlərini əhatə edir.
“Sıfır Atıq” baxışı beynəlxalq iqlim müzakirələrinə gətirilib
Türkiyənin “Sıfır Tullantı” konsepsiyasına “Sıfır Tullantı” Hərəkətının təsisçisi, BMT Baş katibinin Sıfır Tullantı üzrə Məsləhət Şurasının sədri və “Sıfır Tullantı” Fondunun fəxri prezidenti Əminə Ərdoğan rəhbərlik edir.
Sıfır Atıq Fondu resurslardan səmərəli istifadə, tullantıların qarşısının alınması və daha güclü dairəvi iqtisadiyyat istiqamətində fəaliyyət göstərir. Fond Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi zamanı bu yanaşmanı beynəlxalq tərəfdaşlara təqdim edib.
Tədbir Bakıda “İqlim Dayanıqlılığı üçün Regional Fəaliyyət və Qlobal Həmrəylik” mövzusu ilə keçirilib və qlobal iqlim çağırışlarına praktiki cavab tədbirlərinə və daha güclü beynəlxalq əməkdaşlığa diqqət yetirib.
İkitərəfli görüşlər COP31 üzrə iqlim diplomatiyasını genişləndirir
Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində Ağırbaş COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev və COP29-un İqlim üzrə yüksək səviyyəli çempionu Nigar Arpadarai ilə ikitərəfli görüşlər keçirib. O, həmçinin Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyinin (IRENA) Baş direktoru Francesco La Camera, SOCAR-ın vitse-prezidenti Əfqan İsayev, World Climate Foundation təşkilatının baş icraçı direktoru Jens Nielsen, eləcə də Baker Hughes nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Müzakirələr daha güclü iqlim fəaliyyətini, təmiz enerjiyə keçidi, dayanıqlı inkişafı və COP31 ərəfəsində beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını əhatə edib.
Ağırbaş həmçinin Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Prof. Birol Akgün ilə COP31 hazırlıqlarını və “Sıfır Atıq” baxışı ilə əlaqəli regional əməkdaşlığı müzakirə edib.
İqlim həftələri üzrə tərəfdaşlıqlar Bakını, Londonu və Nyu-Yorku birləşdirir
“Biz Sıfır Atıq Fondu olaraq Bakı, London və Nyu-Yorkdakı iqlim həftələri ilə tərəfdaşlıqlar yaratmışıq. Məqsədimiz və hədəfimiz aydındır. Biz İstanbulun dünyanın sıfır atıq paytaxtına çevrilməsini istəyirik”, - Ağırbaş bildirib.
O, Əminə Ərdoğanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən “Sıfır Tullantı” Hərəkətını Türkiyədən beynəlxalq müstəviyə qədər genişlənən transformasiya modeli kimi xarakterizə edib.
Əlaqə: Ahmet Musa Bala | basin@sifiratikvakfi.org