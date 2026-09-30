90 yaşında olmasına baxmayaraq həftənin altı günü idman zalına gedən yapon bodibilder Toşisuke Kanazava keçirdiyi həyat tərzi ilə həmyerlilərinin diqqət mərkəzinə düşüb. Yaşlılar arasında keçirilən bodibildinq yarışlarında tanınan Kanazava məşqlərinə gündə təxminən iki saat vaxt ayırır.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Kanazavanın gündəlik həyatında idmanla yanaşı, uzun illərdir dəyişmədiyi qidalanma rejimi də mühüm yer tutur. O, əsasən sadə və yapon mətbəxində geniş istifadə olunan məhsullara üstünlük verir.
Kanazavanın qida rasionunda əsas məhsullardan biri qəhvəyi düyüdür. O, qəhvəyi düyünü yapon mətbəxində istifadə olunan furikake ilə birlikdə yeyir. Tərkibi növündən asılı olaraq dəyişən furikakedə küncüt, dəniz yosunu, qurudulmuş balıq və müxtəlif ədviyyatlar olur.
Qəhvəyi düyünün ağ düyüdən əsas fərqi kəpək və rüşeym hissələrinin saxlanılmasıdır. Bu səbəbdən onun tərkibində lif, maqnezium və manqan kimi bəzi qida maddələri daha çox olur. Tam taxılların müntəzəm istehlakı da sağlam qidalanmanın mühüm elementlərindən biri hesab edilir.
Kanazavanın menyusundan uzun illərdir çıxarmadığı digər qida isə fermentləşdirilmiş soya paxlasıdır. Yaponiyada bu məhsul dedikdə ilk ağıla gələn qidalardan biri natto olur. Özünəməxsus qoxusu və yapışqan quruluşu ilə seçilən natto xüsusilə Yaponiyada səhər yeməyində geniş istifadə edilir.
Soya paxlası bitki mənşəli zülal və lif mənbəyidir. Fermentasiya prosesindən keçən natto isə K2 vitamini ilə zəngin qidalardan biri sayılır. Kanazava nattonu da düyü ilə birlikdə istehlak edir.
90 yaşlı idmançının qida rasionunda ət və balığın olmaması da diqqət çəkir. Onun sözlərinə görə, bu məhsullardan illər əvvəl imtina edib. Zülal ehtiyacını isə digər qida mənbələri və protein içkiləri hesabına qarşılayır.
Kanazavanın gündəlik menyusunun əsas hissələrindən biri də miso şorbasıdır. Fermentləşdirilmiş soya paxlasından hazırlanan miso Yapon mətbəxinin məşhur məhsullarındandır. Kanazava şorbanı daha doyumlu etmək üçün ona iki yumurta əlavə edir. O, yumurtanı bu şəkildə çiy qəbul etdiyini bildirir və bunun şəxsi seçimi olduğunu vurğulayır.
90 yaşlı bodibilderin zülala xüsusi diqqət yetirməsi də təsadüfi deyil. O, gənclik illərində gündə altı protein içkisi qəbul etdiyini, hazırda isə bu miqdarı üçə endirdiyini deyir. Kanazava yaş artdıqca bu qədər mayeni qəbul etməyin çətinləşdiyini bildirir.
İdman proqramını da yaşına uyğun dəyişən Kanazava artıq əvvəlki kimi ağır çömbəlmə və bench press hərəkətləri etmir. Bunun əvəzinə idman zalındakı trenajorlarda məşq edir və əzələlərini mümkün qədər aktiv saxlamağa çalışır.
Onun sağlam həyat tərzi yalnız qidalanma və idmanla məhdudlaşmır. Kanazava gündə təxminən yeddi saat yatmağa çalışır, siqaret çəkmir və spirtli içki qəbul etmir. Həftənin altı günü məşq etməsi də onun gündəlik rejiminin ayrılmaz hissəsidir.
Kanazava indiyədək ciddi xəstəlik keçirmədiyini bildirir. Onun sözlərinə görə, tibbi müayinələrin bir çox nəticələri özündən daha gənc kişilərin göstəricilərinə bənzəyir.