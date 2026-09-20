Sarıkök (zerdeçal) həm mətbəxdə ədviyyat kimi, həm də ənənəvi təbabətdə geniş istifadə olunan bitkilərdəndir. Tərkibindəki kurkumin adlı maddə ona sarı rəng verir və antioksidant xüsusiyyətləri ilə bağlı araşdırmaların əsas mövzularından biridir.
Metbuat.az xəbər verir ki, sarıkökün tərkibində müxtəlif faydalı bitki birləşmələri, vitamin və mineralların izləri var.
Sarıkökün mümkün faydaları arasında orqanizmdə oksidləşdirici stressin azalmasına kömək etməsi və iltihabi proseslərə təsir göstərməsi qeyd olunur. Bəzi araşdırmalarda kurkuminin oynaq sağlamlığı ilə bağlı müəyyən müsbət təsirləri də araşdırılıb.
Bundan əlavə, sarıkök həzm prosesini dəstəkləmək məqsədilə ənənəvi olaraq istifadə edilir. Onun qida rasionuna əlavə edilməsi yeməklərə həm rəng, həm də fərqli dad verir.