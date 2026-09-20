Yaponiya əhalisi arasında yaşı 65 və daha çox olanların nisbəti yeni rekord səviyyəyə çatıb. İşləyən yaşlı əhalinin sayı da bütün dövrlərin ən yüksək həddindədir.
Metbuat.az Yaponiya mediasına istinadla xəbər verir ki, ölkədə yaşı 65 və daha çox olanların sayı 36,24 milyona çatıb. Bu, əvvəlki illə müqayisədə təxminən 20 min nəfər çoxdur. Onlardan 15,71 milyonu kişi, 20,54 milyonu isə qadındır.
Yaşlılar əhalinin 29,6 faizini təşkil edir ki, bu da ötən illə müqayisədə 0,2 faiz çoxdur və yeni rekord səviyyədir. BMT-nin məlumatlarına əsasən, əhalisi 40 milyondan çox olan 39 ölkə arasında yaşlıların nisbəti ən yüksək göstərici Yaponiyada qeydə alınıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin araşdırması göstərir ki, ötən il Yaponiyada işləyən yaşlı əhalinin sayı rekord həddə – 9,43 milyon nəfərə çatıb; bu, əvvəlki illə müqayisədə 130 min nəfər çoxdur. Yaşlı əhali arasında məşğulluq səviyyəsi 26 faiz təşkil edib.
Proqnozlara görə əhali sayının azalması fonunda bəzi sahələrdə işçi qüvvəsi çatışmazlığı müşahidə olunduğundan, işləyən yaşlıların sayı artmaqda davam edə bilər.
Qeyd edək ki, Yaponiya əhalisinin sayı sürətlə azalan ölkələr siyahısındadır. 2025-ci ildə əhalinin sayı əvvəlki illə müqayisədə 917 min nəfər azalaraq 119 milyon 736 min 483 nəfərə enib. Bu, 1968-ci ildən bəri qeydə alınan ən böyük illik azalma olmaqla yanaşı, son 42 ildə ilk dəfə yerli əhalinin sayının 120 milyondan aşağı düşməsi deməkdir. Rəsmi məlumatlara görə, ötən il ölkədə təxminən 670 min doğum, 1,6 milyon ölüm qeydə alınıb. Doğumun azalması fonunda yaşlı insanların sayı da artır.