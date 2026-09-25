“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində 3-cü sərbəst yürüşə start verilib.
Metbuat.az-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, “Bakı Şəhər Halqası”nda keçirilən sessiya 1 saat davam edəcək.
Sürücülər bu sessiyada bolidlərin sazlanmasını yekunlaşdıraraq sıralama turuna hazırlaşırlar.
Qeyd edək ki, dünən keçirilən 2-ci sərbəst yürüşdə “Mercedes” pilotu Corc Rassell birinci olub. Kimi Antonelli ikinci, Maks Verstappen isə üçüncü yeri tutub.
3-cü sərbəst yürüş başa çatdıqdan sonra saat 16:00-da sıralama turu keçiriləcək. Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışı isə sabah saat 15:00-da başlayacaq.