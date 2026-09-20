Nə pilləkanı var, nə qapısı,nə də hasarı... Rənglimiş və yüngülvari dekor edilmiş divarlarından bağçaya bənzətmək olur...
Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Suraxanı rayonundakı 269 saylı körpələr evi uşaq bağçasındandır...
Yolu bu ünvandan keçəndə, övladı bu tərbiyə müəssisəinə gələn də, elə ərazidə yaşayanlar da bağçanın həyətinin baxımsız vəziyyət olmasından narahatlığını ifadə edir.
Yeni Suraxanı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyi ilə telefon əlaqəsi saxladdıq. Yeni həftənin ilk iş günü məsələnin diqqətdə saxzlanacağını bildirdilər.