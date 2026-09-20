Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatı start götürüb.
Metbuat.az xəbər verir ki, ilk yarış günündə Azərbaycan komandası M1 yaş kateqoriyasında 1 qızıl və 3 bürünc medal qazanıb.
100 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Məmmədəli Mehdiyev bütün rəqiblərinə qalib gələrək dünya çempionu olub.
Əbülfət İsmayılov (60 kiloqram), Mahir Abbasov (81 kiloqram) və Coşqun Abdullayev (90 kiloqram) isə bürünc medala layiq görülüblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan dünya çempionatında 30 cüdoçu ilə təmsil olunur.