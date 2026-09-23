Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçında hesab açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilən görüşdə Azərbaycan millisi hesabda önə keçib - 1:0.

58-ci dəqiqədə Tacikistan millisinin qapıçısı Oleq Blakov avtoqol müəllifi olub.

Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.

21.15

Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçında ilk hissə başlayıb.

Mətbuat.az xəbər verir ki, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilən matçda ilk hissədən sonra hesab açılmayıb.

Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.

20.55

Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçında ilk hissə başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilən matçda hesab açılmayıb.

Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.

20.38

Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilir.

Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.

Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi növbəti üç oyununu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-də səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Lixtenşteyn, oktyabrın 4-də Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq.