Payız mövsümü bəzi bürclər üçün maliyyə baxımından daha uğurlu keçə bilər. Astroloji proqnozlara görə, yeni mövsümdə pul qazanmaq, yeni iş imkanları əldə etmək və gəlirlərini artırmaq şansı yüksək olan bürclər müəyyən edilib.
Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən həmin bürcləri təqdim edir:
Buğa maliyyə məsələlərində daha düzgün qərarlar qəbul edə, əlavə gəlir imkanları tapa bilər. Gözlənilməz bir qazanc da mümkündür.
Şir iş həyatında irəliləyiş və daha yüksək gəlir gətirən təkliflə qarşılaşa bilər. Öz bacarıqlarını göstərmək üçün əlverişli dövr olacaq.
Əqrəb yeni layihə, biznes və ya əlavə qazanc mənbəyi hesabına maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər. Riskli qərarlarda isə diqqətli olmaq vacibdir.