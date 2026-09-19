Oktyabr ayında bəzi bürclər üçün karyera sahəsində yeni imkanlar yarana bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, astroloji şərhlərə görə, bu dövrdə müəyyən bürclər gözləmədikləri anda yeni iş təklifi və ya peşəkar əməkdaşlıq fürsəti ilə qarşılaşa bilərlər.
Qoç
Qoçlar üçün oktyabr iş həyatında hərəkətli keçə bilər. Yeni layihə, fərqli vəzifə və ya başqa şirkətdən gələn təklif onların karyera planlarında dəyişiklik yarada bilər.
Əkizlər
Əkizlər üçün ay ərzində yeni insanlarla qurulan əlaqələr ön plana çıxa bilər. Tanışlıq və söhbətlərdən biri yeni iş imkanına çevrilə bilər.
Şir
Şirlər oktyabrda öz bacarıqlarını göstərmək üçün fürsət əldə edə bilərlər. Onların təcrübəsi və fəaliyyəti diqqət çəkə, nəticədə yeni vəzifə və ya iş təklifi gündəmə gələ bilər.
Tərəzi
Tərəzilər üçün oktyabr karyera baxımından yeni başlanğıclar vəd edir. Uzun müddətdir düşündükləri iş dəyişikliyi ilə bağlı konkret təklif ala bilərlər.