Bəzi insanlar ilk tanışlıqda sakit, mehriban və olduqca etibarlı təsir bağışlayırlar. Lakin zaman keçdikcə onların fərqli xüsusiyyətləri üzə çıxır. Bəzi bürclər hisslərini gizlətməkdə, qarşı tərəfin zəif nöqtələrini müşahidə etməkdə və lazım gəldikdə sərt davranmaqda daha bacarıqlıdırlar.
Metbuat.az xəbər verir ki, astroloqların fikrincə, bəzi bürclər sakit görünüşlərinin arxasında güclü xarakter və kəskin müşahidə qabiliyyəti gizlədir. Onlarla münasibətdə diqqətli olmaq və davranışlarını düzgün anlamaq vacibdir.
Əqrəb
Əqrəblər sirli və qapalı xarakterləri ilə seçilirlər. Onlar qarşılarındakı insanı diqqətlə müşahidə edir və çox şeyi hiss etdirmədən yadda saxlayırlar. Etibarları sarsıldıqda isə əvvəlki münasibətlərini davam etdirməkdə çətinlik çəkirlərlər.
Oğlaq
Oğlaqlar sakit və soyuqqanlı görünə bilirlər. Onlar emosiyalarını hər zaman açıq şəkildə göstərmədikləri üçün qarşı tərəfin nə düşündüklərini anlamaq asan olmur. Məqsədlərinə çatmaq istədikdə kifayət qədər qətiyyətli davranırlar.
Əkizlər
Əkizlərin dəyişkən xarakteri onları bəzən gözlənilməz edir. Onlar insanlarla asan ünsiyyət qurur, vəziyyətə uyğun davranmağı bacarırlar. Buna görə də ilk baxışda onların hansı mövqedə olduğunu müəyyənləşdirmək çətin olur.
Qoç
Qoçlar açıq və enerjili görünürlər, lakin əsəbiləşdikdə sərt reaksiyalar göstərə bilirlər. Onlar haqsızlıqla üzləşdiklərini düşündükdə fikirlərini gizlətmirlər. Sakit görünən bir Qoçun belə səbrinin bir həddi var.