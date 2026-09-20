Gecə işıqda yatmaq ürəyin fəaliyyətinə təsir edə bilər

Gecə yatarkən süni işığa məruz qalmaq yalnız yuxu rejiminə deyil, ürəyin quruluşuna və fəaliyyətinə də təsir göstərə bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, yeni araşdırmada gecə saatlarında daha çox işığa məruz qalan insanlarda ürəyin bəzi struktur xüsusiyyətlərinin dəyişdiyi və ürək əzələsinin yığılma funksiyasının daha aşağı olduğu müəyyənləşdirilib.
Araşdırma çərçivəsində təxminən 11 min insanın məlumatları təhlil edilib. İştirakçılar bir həftə ərzində işıq səviyyəsini ölçən cihazlar daşıyıblar. Bununla onların günün müxtəlif saatlarında nə qədər işığa məruz qaldığı müəyyənləşdirilib.
Daha sonra iştirakçıların ürəkləri MRT müayinəsi ilə yoxlanılıb.
Nəticələr xüsusilə gecə saatlarında daha çox işığa məruz qalma ilə ürəyin sol mədəciyində bəzi dəyişikliklər arasında əlaqə olduğunu göstərib. Sol mədəcik ürəyin əsas qan pompalayan kameralarından biridir.
Ən yüksək işıq məruz qalması qrupunda ürək divarlarının təxminən 1,5 faiz daha qalın, sol mədəciyin kütləsinin 2,4 faiz daha çox, yığılma funksiyasının isə 1,9 faiz daha aşağı olduğu müəyyən edilib.
Araşdırmada gecə işığına daha çox məruz qalan insanlarda ürək-damar xəstəlikləri ilə əlaqəli bəzi risklərin də yüksək olduğu müşahidə edilib. Bunlara ürək çatışmazlığı, qulaqcıqların fibrilasiyası, infarkt və insult daxildir.
Tədqiqatçılar gecə işığının ürəyə mümkün təsirinin orqanizmin bioloji saatını tənzimləyən sistemlə əlaqəli ola biləcəyini bildiriblər. Gecə vaxtı normalda qaranlıq olması lazım olan mühitdə işığa məruz qalmaq yuxu və oyanıqlıq dövrünü tənzimləyən mexanizmlərə təsir göstərə bilər.
Bununla belə, mütəxəssislər araşdırmanın müşahidə xarakterli olduğunu və əldə edilən nəticələrin gecə işığının birbaşa ürək xəstəliklərinə və ya ürəyin struktur dəyişikliklərinə səbəb olduğunu sübut etmədiyini vurğulayıblar.
Tədqiqatçılara görə, işığa məruz qalma ilə ürəkdə müşahidə edilən dəyişikliklər arasındakı səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyənləşdirmək üçün daha geniş araşdırmalara ehtiyac var.
Bununla yanaşı, araşdırma yataq otağında lazımsız süni işığın azaldılmasının yuxu və ümumi sağlamlıq baxımından əhəmiyyətli ola biləcəyinə dair mövcud elmi məlumatları dəstəkləyən yeni nəticələr ortaya qoyub.