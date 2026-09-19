Türkiyə Super Liqasında növbəti turun oyunlarından biri keçirilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Trabzonspor” doğma meydanda “Qalatasaray”ı qəbul edib.
Qarşılaşma meydan sahiblərinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
“Trabzonspor”un heyətində Məhəmməd Salah het-trik edib. O, 4-cü, 44-cü və 80-ci dəqiqələrdə fərqlənib. Digər qolu isə 39-cu dəqiqədə Savio vurub.
“Qalatasaray” matçı 10 nəfərlə başa vurub. Komandanın futbolçusu Çimuanya Uqoçukvu 87-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.