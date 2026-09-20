Bəzi insanlar qarşısındakı şəxsin dedikləri ilə davranışları arasındakı fərqi tez sezirlər. Onlar səs tonundakı dəyişiklik, baxışlar və kiçik detallardan belə nəyinsə qaydasında olmadığını hiss edə bilirlər. Astroloji yanaşmalara görə, bəzi bürclər bu xüsusiyyətləri ilə daha çox seçilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə Əqrəb, Xərçəng, Qız və Əkizlər bürcündən olanlar qarşısındakı insanı diqqətlə müşahidə edir və uyğunsuzluqların tez fərqinə varırlar.
Əqrəb
Əqrəblər insanların davranışlarını diqqətlə müşahidə etmələri ilə tanınırlar. Qarşı tərəfin sözləri ilə hərəkətləri üst-üstə düşmədikdə bunu tez hiss edə bilərlər. Onlar xüsusilə səmimiyyətsiz münasibətə qarşı həssas olurlar.
Xərçəng
Xərçəng bürcünün nümayəndələri insanların əhvalındakı dəyişikliklərə həssas yanaşırlar. Yaxınlarının davranışında adi olmayan bir fərq gördükdə bunun səbəbini anlamağa çalışırlar. Buna görə də onların qarşısında yalanı uzun müddət gizlətmək çətin olur.
Qız
Qız bürcü detallara diqqət yetirməsi ilə seçilir. Onlar deyilən sözləri əvvəlki məlumatlarla müqayisə edir və ziddiyyət gördükdə bunu yadda saxlayırlar. Kiçik bir uyğunsuzluq belə onların diqqətindən yayınmır.
Əkizlər
Əkizlər ünsiyyət zamanı qarşı tərəfin danışıq tərzinə və verdiyi cavablara xüsusi fikir verirlər. Söhbət zamanı ziddiyyətli ifadələr və dəyişən fikirlər onların şübhələnməsinə səbəb olur.