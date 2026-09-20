Misli Premyer Liqasında VI tura yekun vurulub.
Metbuat.az xəbər verir ki, turun son matçında "Sumqayıt" səfərdə "Kəpəz"lə heç-heçə edib.
Gəncə şəhər stadionunda baş tutan matç 1:1 hesabı ilə başa çatıb.
"Sumqayıt"ın heyətində 35-ci dəqiqədə Mamadi Banqre fərqlənib. Meydan sahiblərindən isə 86-cı dəqiqədə Kennet Kalunqa rəqib qapısına yol tapıb.
Bu nəticədən sonra "Kəpəz" 7 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb. 2 xala malik "Sumqayıt" isə 11-cidir.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan matçlarında "Neftçi" "Qəbələ"ni (3:0), "Qarabağ" "Şəfa"nı (1:0), "Turan Tovuz" "Zirə"ni (1:0), "Sabah" "İmişli"ni (3:1), "Şamaxı" isə "Araz-Naxçıvan"ı (2:1) məğlub edib.