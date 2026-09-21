Bəzi insanlar həyatlarının ilk illərində istədikləri nəticələri əldə edə bilmirlər. Lakin zaman keçdikcə təcrübə toplayır, özlərinə daha çox inanır və qarşılarına qoyduqları məqsədlərə daha inamla addımlayırlar. Astroloji yanaşmalarda da bəzi bürclərin həyatında uğurun daha gec üzə çıxdığı düşünülür.
Metbuat.az xəbər verir ki, astroloqlar bəzi bürclərin xüsusilə 30 yaşdan sonra karyera, maliyyə və şəxsi həyat baxımından daha uğurlu dövrə qədəm qoyduğunu bildirirlər. Bu bürclər gənc yaşlarında yaşadıqları çətinliklərdən nəticə çıxararaq sonrakı illərdə daha düzgün qərarlar verə bilirlər.
Oğlaq
Oğlaqlar məqsədlərinə çatmaq üçün uzun müddət səbir göstərən bürclərdən hesab olunur. Gənc yaşlarında hər şeyin istədikləri kimi getməməsi onları ruhdan salmır. Əksinə, illər keçdikcə qazandıqları təcrübə onların əsas üstünlüyünə çevrilir. 30 yaşdan sonra daha ciddi və sabit addımlar ataraq karyeralarında yüksəlirlər.
Buğa
Buğa bürcü rahat və təminatlı həyat qurmaq istəyənlər sırasında göstərilir. Onlar sürətli nəticələrdən çox, yavaş-yavaş möhkəmlənən uğura üstünlük verirlər. Buna görə də həyatlarının sonrakı mərhələsində maddi vəziyyətlərini daha da yaxşılaşdırmaları mümkün hesab olunur.
Əqrəb
Əqrəblər gənc yaşlarında bir sıra dəyişikliklər və sınaqlardan keçə bilirlər. Zamanla özlərini və insanları daha yaxşı tanıdıqları üçün qərarlarında daha seçici olurlar. Bu xüsusiyyət onların 30 yaşdan sonra həm iş, həm də şəxsi həyatında daha inamlı addımlar atmasına şərait yaradır.
Qız
Qız bürcündən olanlar detallara böyük diqqət yetirmələri ilə tanınırlar. Onlar bəzən uğura gedən yolda həddindən artıq ehtiyatlı davranırlar. Lakin yaş artdıqca topladıqları bilik və təcrübə daha düzgün seçimlər etmələrinə kömək edir. Bu səbəbdən onların ən məhsuldar dövrü sonrakı yaş dövrünə təsadüf edir.
Xərçəng
Xərçənglər üçün ailə və emosional sabitlik həyatında mühüm yer tutur. Gənc yaşlarında əsas diqqəti şəxsi münasibətlərə yönəldə bilsələr də, zaman keçdikcə öz məqsədlərinə daha ciddi yanaşmağa başlayırlar. 30 yaşdan sonra həm maddi, həm də şəxsi baxımdan daha sabit həyat qurmağa çalışmaları onların uğur imkanlarını artırır.