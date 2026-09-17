Çobanyastığı çayı rahatladıcı təsiri ilə tanınır. Araşdırmalar onun yuxu, menstruasiya ağrıları, iltihab və qan şəkəri ilə bağlı bəzi faydaları ola biləcəyini göstərir.
Metbuat.az xəbər verir ki, çobanyastığının tərkibindəki flavonoidlər orqanizmə müxtəlif təsirlər göstərə bilər. Bu səbəbdən bitki çayı ənənəvi olaraq rahatlama və yuxuya keçidi asanlaşdırmaq məqsədilə istifadə olunur.
Bəzi tədqiqatlarda çobanyastığının menstruasiya öncəsi yaranan ağrı, narahatlıq və digər simptomların azalmasına kömək edə biləcəyi müəyyən edilib.
Diabetlə bağlı araşdırmalarda isə çobanyastığının qan şəkəri və bəzi lipid göstəricilərinə müsbət təsir göstərə biləcəyi qeyd olunur.
Çayın tərkibindəki bəzi maddələrin iltihabəleyhinə xüsusiyyətlərə malik olduğu da araşdırılır. Bundan əlavə, isti çobanyastığı çayı soyuqdəymə zamanı boğaz narahatlığını müəyyən qədər yüngülləşdirə bilər.
Çobanyastığı əksər insanlar tərəfindən yaxşı qəbul edilir. Bununla belə, allergiyası olan şəxslər ehtiyatlı olmalı, hamiləlik dövründə isə istifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşməlidirlər.